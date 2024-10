Villetta di Agnone nel mirino dei vandali: Le telecamere sveleranno i responsabili

Agnone - Un pomeriggio di ordinaria follia ha sconvolto la tranquillità della villetta comunale, frequentata anche da bambini e anziani. Intorno alle 14.30, e' stato vandalizzato uno dei lampioni presenti nell'area verde, causandone la rottura.

Fortunatamente, la villetta è dotata di un sistema di video sorveglianza che ha ripreso l'intero episodio. Grazie alle immagini registrate, i carabinieri della compagnia di Agnone riusciranno a identificare rapidamente i responsabili.

L'accaduto ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e pene più severe per chi si macchia di simili atti di vandalismo.

L'atto vandalico perpetrato ai danni della villetta comunale di Agnone è un episodio deplorevole che colpisce non solo il patrimonio pubblico, ma anche la sensibilità di tutta la comunità. È fondamentale che episodi come questo non restino impuniti e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie azioni.