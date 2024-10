La strage delle donne, oltre novanta uccise nel 2024

Anche i delitti commessi in ambito familiare e affettivo fanno rilevare un decremento con una diminuzione del numero delle vittime che da 82 scende a 77 (-6%). In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2023, anche il numero dei femminicidi commessi dal partner o ex partner, che da 53 passa a 48 (-9%).



Cambia anche l'età delle vittime dei femminicidi: circa una vittima su cinque nel 2024, è over 70, uccise tutte dai mariti dopo matrimoni lunghi 40 o 50 anni: come Serenella Mugnai, 72 anni, malata di Alzheimer uccisa dal marito Alessandro Sacchi, ormai ottantenne; come Elisa Scavone, 65 anni, uccisa da suo marito Luciano Sofia, 70 a Borgo Filadelfia, a Torino, l'11 gennaio; come Rosetta Romano, a 73 anni, che è stata accanto fino alla fine a un marito autoritario che a 81 anni, il 30 giugno, l'ha strangolata e soffocata; come Rosa D'Ascenzo, 71 anni, morta all'inizio di gennaio per un violento colpo di padella di ferro alla tempia e massacrata anche con calci e pugni da suo marito Giulio Camilli, 73 anni, nel casolare di Sant'Oreste, in provincia di Roma. Storia simile a quella di e Lucia Felici, 75 anni uccisa da suo marito Carmine Alfano, 82 anni, a Castelnuovo di Porto il 9 agosto; o a quella di Annarita Morelli, uccisa a 72 anni dal marito Domenico Ossoli, 73enne il 6 agosto con un colpo di pistola.