Elio Germano vince il premio come "migliore attore" e dal palco cita Berlinguer

Elio Germano ha ricevuto il prestigioso premio 'Vittorio Gassman' come miglior attore alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, grazie alla sua interpretazione in "Berlinguer. La grande ambizione" di Andrea Segre. Durante la cerimonia di premiazione, Germano ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, affermando che “un premio a un attore è sempre un premio al cast” e descrivendo il film come un'opera corale.

Riflettendo sull'impatto del film sulle nuove generazioni, Germano ha osservato come le prime proiezioni stiano suscitando discussioni significative tra i giovani, che spesso si sentono trascurati. Ha citato la Costituzione, enfatizzando il diritto di ogni individuo a vedere rispettate le proprie opinioni.

In un momento toccante, Germano ha letto una frase iconica di Enrico Berlinguer: “Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavoratori, degli sfruttati, degli operai non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia”.

Vittorino Facciolla, esponente del PD molisano, ha commentato con orgoglio la vittoria di Germano, sottolineando il legame speciale tra l'attore e le sue origini molisane. La citazione di Berlinguer, riportata sul palco da Germano, ha suscitato forte emozione, richiamando alla mente l'importanza dell'impegno sociale e della lotta per i diritti.

Questo riconoscimento non è solo un tributo al talento di Germano, ma anche un richiamo all'eredità di Berlinguer, un invito a riflettere sul presente e sul futuro della società.