Piantedosi a Campobasso, firmerÃ  Protocollo videosorveglianza

Non solo la partecipazione all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Molise.

Domani, mercoledì 30 ottobre, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, prima di recarsi all'ateneo per la cerimonia, sarà alle 10.30 in prefettura a Campobasso per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Prefettura e la Regione Molise riguardante la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della provincia.

"L'atto d'intesa - fa sapere il Palazzo di Governo - reso possibile grazie a un finanziamento assicurato dal ministero dell'Interno, prevede altresì l'adesione della Procura della Repubblica e Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Campobasso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino".

Piantedosi, subito dopo la firma del Protocollo in Prefettura, si recherà all'Università per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.