Me Too e ASD Judo Sannio: Un protocollo per combattere la Violenza contro le Donne nella Giornata Mondiale del Judo

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Judo, l'Associazione Me Too ha ufficializzato un importante protocollo di collaborazione con l'ASD Judo Sannio. Questo accordo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare nel mondo dello sport, sulla tematica della violenza contro le donne.

L'ASD Judo Sannio ha mostrato un forte impegno, mettendosi a disposizione per partecipare a eventi organizzati dall'Associazione Me Too, proponendo attività dimostrative di autodifesa. Questi eventi non solo offriranno opportunità pratiche per apprendere tecniche di autodifesa, ma serviranno anche a promuovere un messaggio chiaro: la violenza non è accettabile e deve essere combattuta in ogni ambito della società.

La collaborazione tra le due associazioni rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente sportivo più sicuro e consapevole, dove il rispetto e la dignità delle donne siano prioritari.