Galleria “Serre” sulla Trignina: Riapertura diurna prevista entro dicembre

Questa mattina si è svolto un tavolo tecnico presso la Prefettura di Isernia per discutere lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione della galleria “Serre” sulla Trignina. Hanno partecipato il Prefetto Giuseppe Montella, il Presidente della Provincia Daniele Saia, il Consigliere provinciale delegato alla viabilità Manolo Sacco, tecnici ANAS, rappresentanti dell'associazione ASSOTIR e la Polizia Stradale.

Durante l'incontro, ANAS ha annunciato che la galleria riaprirà al traffico diurno a doppio senso entro la prima metà di dicembre, in tempo per le festività natalizie. Tuttavia, i lavori notturni continueranno con un senso unico alternato regolato da semafori.

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di disagi da parte degli automobilisti,” ha commentato il Presidente Saia. “La Provincia non è rimasta inerte; insieme ai sindaci del territorio abbiamo richiesto l'attivazione del senso unico alternato per alleviare i disagi. Senza questa apertura parziale, il traffico sarebbe stato deviato su strade secondarie, aggravando la situazione, soprattutto per i mezzi pesanti.”

Saia ha sottolineato l'importanza di accelerare i lavori per garantire la riapertura della galleria dai primi giorni di dicembre, con l'obiettivo di risolvere rapidamente le difficoltà che quotidianamente affrontano centinaia di automobilisti.