Agnone-Arriva una Palestra al Piano Terra della Scuola elementare di Maiella

Agnone è stata inclusa nell’elenco delle scuole che beneficeranno dell’iniziativa “Attività motoria anche nelle scuole senza palestra.” È stata pubblicata la graduatoria degli interventi che trasformeranno 76 plessi scolastici in tutta Italia, dotandoli di spazi attrezzati per l’attività fisica e sportiva. Presso la scuola di Maiella, saranno utilizzati i locali del piano terra per queste attività, a disposizione dei bambini della scuola dell'infanzia, degli alunni della primaria e dei ragazzi delle scuole medie. Finalmente, gli studenti non dovranno più lasciare i locali della scuola per praticare attività fisica; in inverno o durante le calde giornate estive, prima erano costretti a recarsi in altri istituti. Inoltre, la dirigente dell'istituto omnicomprensivo ha annunciato il ritorno dei bambini della primaria nella ristrutturata scuola di Maiella, ora messa in sicurezza e dotata di arredi nuovi di zecca. Un passo importante per garantire un ambiente più adeguato e stimolante per l'apprendimento e l'attività fisica.

Questa iniziativa degli Spazi Non Convenzionali Attrezzati, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, punta a fornire attrezzature anche a quelle scuole che non dispongono di palestre interne. Gli spazi non convenzionali, come aule e cortili, saranno attrezzati per garantire a tutti gli studenti l’opportunità di praticare attività motoria in sicurezza.

Cosa prevede il progetto

Gli interventi includono:

Posizionamento di pavimenti multi-sport.

Installazione di porte e reti multifunzionali.

Messa in sicurezza degli spazi.

Fornitura di attrezzature specifiche per diverse discipline sportive.

Tutto sarà realizzato seguendo un layout uniforme e riconoscibile, progettato per adattarsi agli spazi disponibili in ciascuna scuola.

Risposta delle scuole

Oltre 1000 scuole hanno presentato domanda per partecipare al progetto, dimostrando un forte interesse per l’adeguamento degli spazi dedicati all’attività fisica. In totale, 76 scuole sono state selezionate per ricevere un finanziamento di 2,2 milioni di euro. Tra queste, ci sono 74 istituti statali e 2 paritari, comprendenti 48 scuole primarie e 28 scuole secondarie di primo grado.

Distribuzione geografica

Dal punto di vista geografico, il progetto ha un forte focus sulle regioni del sud Italia. In particolare, Campania e Sicilia sono le regioni con il maggior numero di scuole selezionate.

Impatto sulla comunità

Gli spazi attrezzati non solo serviranno gli studenti durante l'orario scolastico, ma saranno disponibili anche per le comunità locali in orario extra-scolastico, grazie a collaborazioni con associazioni sportive del territorio.

Obiettivo del progetto

Il principale obiettivo è migliorare le strutture scolastiche in situazioni di maggiore difficoltà, assicurando che gli spazi disponibili siano adeguati per l’attività fisica. I criteri di selezione hanno tenuto conto di vari fattori, tra cui l'assenza di aree sportive e la situazione socio-economica del Comune.

Per ulteriori dettagli e l’elenco completo delle scuole ammesse, puoi visitare i siti ufficiali sport.governo.it e sportesalute.eu.