Concluse nella notte le operazioni di soccorso ai due escursionisti in difficoltÃ  sul Matese

Da poco si è chiuso l'intervento che dalle 17 circa di oggi ha visto due squadre di Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia impegnate per il soccorso a due escursionisti campani che hanno trovato difficoltà sul sentiero in località "lo scaricaturo", una località' impervia nel comune di Roccamandolfi (IS).

Le squadre di Vigili del Fuoco hanno cercato di raggiungerli percorrendo un sentiero partendo da Roccamandolfi, mentre una squadra del Soccorso Alpino è partita da Campitello Matese.

Sul posto anche un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara che arrivato sul posto riusciva a individuare i due ragazzi ma non a raggiungerli per il buio sopraggiunto sul Matese.

I ragazzi sono stati poi raggiunti e riaccompagnati a Campitello Matese dal CNSAS .

Per fortuna solo tanta paura.