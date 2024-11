Agnone: è andata in pensione Maria Cristina Di Tella, la signorina-gentilezza della Asl alto Molise. Dopo ben 44 anni di servizio! Un record

Nel 1993 la signorina Maria Cristina Di Tella è balzata agli onori della cronaca nazionale e regionale perché, allo sportello dell’Anagrafe sanitaria della ASL di Agnone, oltre a distribuire sorrisi e strette di mano, offriva cioccolatini e caramelle a chiunque andasse da lei, pure ai colleghi amministrativi e agli ospedalieri. Dalla stampa è stata definita “Signorina-sorriso” e “Signorina-gentilezza”. Si narrano infatti tanti episodi in cui Di Tella ha reso molto più del suo dovere per agevolare la cosiddetta “utenza”. Pure per questo era molto amata e stimata da tutti. E per tutti è stata un affidabile punto di riferimento, una persona veramente amica.

E’ rimasta sulla breccia con entusiasmo per oltre quarantaquattro anni. Un grande record, di questi tempi!.... Ma, adesso, è toccato pure a lei andare in pensione. Maria Cristina Di Tella ha battuto un altro record: abitando a San Pietro Avellana (pure per accudire i suoi anziani genitori) percorreva ogni giorno (con sole, vento, pioggia, ghiaccio e neve) circa 80 km andata e ritorno. Un fedele pendolarismo di cui quasi quotidianamente si avvalevano pure persone che avevano urgenza di recarsi in Agnone (capoluogo dell’Alto Molise) per disbrigo di varie faccende. Anche in questi casi la “Signorina-gentilezza” era sempre disponibile ad aiutare in tutti i modi possibili. Ed ha mantenuto questo entusiasmo altruistico e tali servigi fino all’ultimo giorno.

Quindi, sono davvero tanti che le devono riconoscenza. E tanti adesso la salutano e le augurano di godersi felicemente e a lungo gli anni di quiescenza e di libertà. In particolare, l’hanno festeggiata i suoi più cari amici e colleghi partecipando al classico pranzo di saluto. E la festeggia pure l’Università delle Generazioni, di cui Maria Cristina Di Tella fa parte da oltre 30 anni.

