Agnone-Incidente sull'Imbocco della Galleria San Lorenzo: Donna trasportata in Ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, all'imbocco della galleria San Lorenzo, nei pressi di Agnone. I due mezzi coinvolti sono una Fiat Panda e una Renault Captur. La conducente della Fiat Panda, una donna, dopo l'intervento dei soccorsi, è stata trasportata all'ospedale Veneziale di Isernia. Le sue condizioni, inizialmente giudicate non gravi, necessitano di ulteriori accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l' ambulanze del 118, che hanno provveduto a soccorrere la donna e a mettere in sicurezza la zona. Il conducente della Renault Captur, fortunatamente illeso, è stato sottoposto ai controlli di routine.

Durante i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, il traffico è stato deviato, ma al momento la circolazione è tornata regolare. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell'incidente per stabilire le cause esatte.

Le autorità invitano alla prudenza e ricordano l'importanza di prestare attenzione alla segnaletica e alle condizioni della strada.