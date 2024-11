Incidente sulla SP36 a Castelpetroso: auto fuori strada e finisce nella scarpata, conducente ferito

Sulla SP36 nel territorio del Comune di Castelpetroso, poco dopo le 15 di

oggi, un'automobilista ha perso il controllo ed è letteralmente volato giù

nella scarpata impattando violentemente contro il terreno.



Leggermente ferito il conducente è stato affidato al 118 per le cure del

caso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di competenza.

L'autovettura, alimentata a metano, è stata posta in sicurezza dai Vigili

del Fuoco della Sede Centrale di Isernia e recuperata con l'ausilio della

Autogru.