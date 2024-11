Termoli è “Città del Folklore 2024”: I Dragoni del Molise Gruppo Folk di Agnone e le Associazioni festeggiano il riconoscimento

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari (Fitp) ha assegnato il Premio con l'obiettivo di "promuovere e favorire la vitalità delle culture popolari con manifestazioni, spettacoli, ricerche, studi scientifici e divulgativi". Ogni anno a Termoli si organizza, ad agosto, il Festival internazionale del Folklore al quale partecipano gruppi italiani, europei e altri provenienti dall'America Latina, un evento divenuto punto di riferimento internazionale per le realtà associative che promuovo il territorio e le tradizioni locali.



Il riconoscimento è stato consegnato, nel corso della cerimonia al Cinema Sant'Antonio, da Luciano Bonventre della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

"Questo titolo è stato ottenuto con la dedizione delle associazioni per far valere i valori che ci appartengono - ha detto il sindaco Balice - libertà, solidarietà e passione per le nostre tradizioni".

Il gruppo folk di Agnone, I Dragoni del Molise ha partecipato alla cerimonia e cosi commenta l'evento: "Alcuni scatti della bellissima giornata trascorsa stamane a Termoli in occasione del riconoscimento di Città del Folklore 2024 che la FITP gli ha attribuito.

C'eravamo anche noi a rendere omaggio a questa bellissima realtà molisana.