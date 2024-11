Crisi Idrica a Campobasso: La Sindaca diffida Grim e Molise Acque e minaccia azioni legali

ll Comune di Campobasso diffida Grim e Molise Acque sulla questione della crisi idrica.

L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in municipio tenuta dalla sindaca, Marialuisa Forte, insieme agli esponenti della sua maggioranza.

L'amministrazione chiede agli enti in questione "di non interrompere il flusso idrico nella città di Campobasso; qualora dovesse essere indispensabile il razionamento della risorsa idrica, a fornire comunicazioni tempestive, certe, puntuali, accurate e univoche, in generale, in ordine alle ragioni contingenti che provocano le interruzioni; in particolare, a fornire anche la spiegazione puntuale in merito alla mancata tempestiva riattivazione del flusso idrico nella mattina del 5 novembre scorso; a informare con ampio anticipo la sindaca circa la effettiva necessità e indispensabilità delle interruzioni delle forniture idriche; a riferire con precisione la consistenza e le modalità della distribuzione della risorsa idrica nel Comune di Campobasso, anche in rapporto e confronto con quelle degli altri Comuni, molisani e non, collegati alla rete degli acquedotti molisani, al fine di verificare con trasparenza l'effettiva equità delle decisioni assunte e l'effettiva attuazione del principio di solidarietà; a provvedere alla adeguata programmazione delle forniture idriche bilanciando le necessità di tutti i fruitori della rete molisana con la consistenza della risorsa idrica, dandone comunicazione alla sindaca".

Forte avvisa che, se non ci saranno risposte esaustive, adirà le vie giudiziarie "presso le sedi più opportune".