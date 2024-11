Poste Italiane risponde ad Altomolise.net: "ATM Postamat di Agnone di nuovo operativo dopo il guasto tecnico"

Isernia, 15 novembre 2024 – In risposta all'articolo di Altomolise.net del 12 novembre intitolato "Sportello Automatico ATM Postamat fuori uso da oltre 10 giorni ad Agnone: disservizi che penalizzano i molisani", Poste Italiane informa che, a partire da mercoledì 13 novembre, l'ATM Postamat dell'ufficio postale di Agnone (via Verdi) è nuovamente disponibile per i prelievi e tutte le operazioni consentite.

“Isernia, 15 novembre 2024 – In riferimento all’articolo “Sportello Automatico ATM Postamat fuori uso da oltre 10 giorni ad Agnone: disservizi che penalizzano i molisani” (12/11), Poste Italiane comunica che a partire da mercoledì 13 novembre l’ATM Postamat dell’ufficio postale di Agnone (via Verdi) è nuovamente disponibile per i prelievi e per tutte le operazioni consentite. L’Azienda, scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi, precisa che l’ATM Postamat di Agnone è rimasto indisponibile a causa di un guasto tecnico. Poste Italiane si è immediatamente attivata con la ditta incaricata della manutenzione che è intervenuta sul posto il giorno dopo l’interruzione dell’attività. Nel corso del sopralluogo i tecnici hanno appurato che il guasto aveva interessato sia alcune parti meccaniche, per probabili utilizzi forzati o comunque non corretti, sia il software di gestione. Pertanto, l’intervento risolutivo è avvenuto in tempi compatibili con l’entità del danno e soprattutto con le tempistiche necessarie al reperimento dei componenti danneggiati in modo irreparabile. Può essere utile evidenziare che dalle verifiche effettuate a partire da inizio anno, l’ATM Postamat di Agnone ha operato con una pressoché assoluta regolarità ovvero senza alcuna interruzione di esercizio, come dimostrano anche i dati relativi sia al numero delle operazioni effettuate sia al contante erogato. Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che Poste Italiane è comunque presente nel territorio comunale di Agnone con due uffici postali che normalmente, e anche in caso di temporanea non operatività dell’ATM Postamat, sono disponibili tutti i giorni lavorativi compreso il sabato fino alle 12.35 per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il prelievo di denaro contante. In merito alla presunta carenza di servizi di base offerti da Poste Italiane in Molise, preme precisare che l’attenzione dell’azienda nei confronti della propria clientela e più in generale dei cittadini è sempre molto alta e orientata verso il continuo miglioramento. La capillarità della presenza dei presidi sul territorio, ad esempio, è uno degli aspetti che è opportuno sottolineare. Si ricorda, infatti, che Poste Italiane è presente in tutti i 136 comuni molisani con 167 uffici postali – moltissimi dei quali in comuni con una popolazione inferiore ai mille abitanti – e 94 ATM Postamat: 63 in provincia di Campobasso e 31 in provincia di Isernia. Inoltre, attraverso il Progetto Polis, che coinvolge anche in Molise tutti i comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, Poste Italiane non solo conferma il suo posizionamento sul territorio ma consolida la sua capillarità con importanti investimenti anche in situazioni territoriali dove si assiste a un progressivo abbandono dei servizi. Accanto a importanti interventi di ammodernamento degli uffici postali, infatti, uno degli obiettivi di Polis è quello di aumentare l’offerta tradizionale dei servizi a sportello con l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Ad oggi in Molise sono 55 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 54 già operativi (19 in provincia di Isernia).”