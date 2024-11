Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Agnone si Colora di rosso

Agnone ha celebrato la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con un allestimento suggestivo che ha toccato i cuori di tutti i partecipanti. Piazza Unità d'Italia si è popolate di sedie rosse, scarpette rosse e luci soffuse, creando un'atmosfera di riflessione e sensibilizzazione. A fare da sottofondo, le potenti note di brani di Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Mimi Bertè, che hanno cantato di donne, forza e libertà.

Il cuore dell'evento è stato il messaggio di speranza e denuncia, simboleggiato dai cartelloni con i nomi delle donne vittime di violenza, uccise da chi diceva di amarle. A rendere ancor più speciale la giornata, la presenza dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie, che hanno partecipato con attenzione e impegno.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha preso la parola con voce commossa, rivolgendosi ai giovani, spronandoli a non rimanere in silenzio e a denunciare ogni forma di violenza. "Abbiate il coraggio di parlare, di fidarvi delle forze dell'ordine e delle istituzioni", ha detto il sindaco, ribadendo l'importanza di una rete di protezione e sicurezza che, anche ad Agnone, si sta cercando di costruire per garantire alle ragazze e ai ragazzi un futuro di libertà e rispetto.

Una giornata che ha unito la comunità, ricordando a tutti l'importanza di fermare la violenza e proteggere ogni donna e ogni persona vulnerabile