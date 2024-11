In Molise molti i figli maggiorenni che vivono in famiglia

La co-residenza tra genitori e figli adulti potrebbe essere anche motivata dalla crescente necessità di cure e assistenza per gli anziani, conseguente alla riduzione della mortalità. La coabitazione, quindi, diventa in qualche modo una forma di sostegno familiare reciproco.

Sempre nel 2021, su un totale di 61.795 coppie, quelle con entrambi i partner over 65 erano 18.198 (29,4%), 1.197 in più rispetto al 2011 (16.281) con una percentuale pari al 22,2%.