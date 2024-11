Giornata mondiale per la lotta allâ€™AIDS, test gratuito ed anonimo in Piazza Vittorio Emanuele, Campobasso

L’HIV rappresenta, ancora oggi, un tema di salute pubblica irrisolto. Una condizione aggravata dalla scarsa prevenzione. Ed è in questo contesto che si inserisce la giornata mondiale contro l’HIV/AIDS, una occasione per porre l’accento sull’infezione, portando all’attenzione la necessità e l’urgenza di tornare a parlarne. L’alone di stigma e pregiudizio che ancora circonda l’HIV porta al silenzio, causando diagnosi tardive, motivo per il quale serve sensibilizzare la popolazione e spingere affinchè si controlli. Anche a Campobasso, domenica 1° dicembre, si darà ampio spazio alla lotta all’AIDS. In Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà possibile effettuare il test HIV in maniera gratuita ed anonima.

Al servizio degli utenti saranno disponibili medici ed operatori sanitari dell’ASReM.