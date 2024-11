Restauro a Palazzo San Francesco: Il restauratore abilitato Carlo Cacciavillani al fianco del Prof. Luigi Pisani nell'intervento sull'ultimo controsoffitto ligneo francescano

Se Agnone è stata definita l'Atene del Sannio, non è solo per la sua tradizione di uomini di scienza e umanesimo, ma anche per i tesori culturali che custodisce nei suoi edifici storici. Tra questi, uno dei più significativi è Palazzo San Francesco, un ex convento francescano che ospita ora una preziosa biblioteca intitolata al filosofo Baldassare Labanca. Proprio qui sta rinascendo un elemento di straordinario valore storico e artistico: l'ultimo dei quattro controsoffitti lignei dipinti realizzati dai frati minori conventuali.

Questi affreschi, che adornano le stanze della biblioteca e sono legati alla tradizionale lavorazione di metalli come oro, rame e bronzo tipica di Agnone, rappresentano una rarissima testimonianza dell’iconografia alchemica dei francescani. Se non fossero stati salvati, questi dipinti avrebbero rischiato di scomparire a causa dei danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua. Tre dei quattro controsoffitti erano già stati restaurati nel 2002 dal Comune di Agnone, ma il quarto, l'ultimo rimasto, è attualmente oggetto di interventi di recupero grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura di oltre 30mila euro. A commissionare i lavori di restauro è stato il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, che ha affidato l'incarico alla Pisani Restauro SNC, rinomata azienda di restauro guidata dal professor Luigi Pisani.

Il restauro di questo ultimo controsoffitto è affidato al professor Luigi Pisani, uno dei massimi esperti di restauro in Italia, che guida un team di restauratori altamente qualificati. Carlo Cacciavillani, originario di Agnone e collaboratore del professor Pisani, è tra i professionisti che si stanno occupando dell'intervento. Laureato nel 2007 in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali presso l'Università di Urbino, Cacciavillani è specializzato come restauratore abilitato e ha collaborato a numerosi progetti di restauro. Tra i suoi interventi di rilievo, spicca il restauro della Sala Consiliare, che lo ha reso un protagonista nel campo del recupero del patrimonio storico.

Nel caso di Palazzo San Francesco, Cacciavillani e il resto del team stanno impiegando tecniche all'avanguardia per restituire vitalità a questi affreschi alchemici, utilizzando metodi di conservazione rispettosi della tradizione artigianale che li ha originariamente creati. Il progetto non solo mira a preservare un patrimonio artistico unico, ma anche a valorizzare la storia alchemica e spirituale dei francescani, che è indissolubilmente legata alla città di Agnone.

Il restauro di Palazzo San Francesco, che vedrà il completamento entro febbraio 2025, rappresenta quindi un’importante tappa nella conservazione del patrimonio culturale della città, grazie agli sforzi congiunti del professor Pisani e dei suoi collaboratori, come Carlo Cacciavillani, che con il loro lavoro permetteranno a future generazioni di ammirare questo straordinario esempio di arte alchemica e religiosa.