Celebrazione dello Sport per il 60° Anniversario dell'Autonomia del Molise

Giovedì 28 novembre, il Teatro Savoia ha ospitato una celebrazione speciale in occasione del quarto appuntamento per il 60° anniversario dell'Autonomia della Regione Molise. L'evento, dal titolo "La conquista e la sfida: lo sport illumina il Molise", ha unito istituzioni, campioni olimpici, giovani atleti e cittadini in una riflessione collettiva sui valori dello sport e della comunità molisana.

La cerimonia è iniziata con l’esecuzione dell'Inno di Mameli da parte del coro di voci bianche "Maria Libera Di Lena" dell’Istituto Omnicomprensivo Magliano Larino, seguita dalla proiezione del video celebrativo "La Conquista dell’Autonomia". Le autorità regionali, tra cui Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso, Armandino D’Egidio e il Presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante, hanno preso la parola, celebrando il percorso di autonomia della regione, sottolineando come «la conquista, nello sport come nella vita, sia il frutto di impegno quotidiano e sacrificio». Pallante ha poi aggiunto che questa giornata rappresenta «un esempio di collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità per celebrare le nostre eccellenze».

A dare un contributo ispirante all'evento è stato Pasquale Gravina, due volte campione mondiale di pallavolo, che, collegato in videoconferenza, ha invitato i giovani sportivi a «sfidare i propri limiti con passione e determinazione per costruire un futuro migliore».

L'accompagnamento musicale dell’Orchestra “Magliano” dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino ha arricchito l'evento, con brani di Ennio Morricone e colonne sonore che hanno unito la musica alla celebrazione dello sport. La performance ha saputo trasmettere l’emozione e la grandezza dell'occasione, creando un'atmosfera unica.

Il momento clou della giornata è stato la premiazione di atleti, tecnici e società sportive che si sono distinti durante l'anno 2024. I campioni olimpici Valentina Vezzali e Andrea Minguzzi hanno consegnato i premi della Festa Regionale dello Sport, mentre Vincenzo D’Angelo, Presidente del Comitato Regionale del Coni, e Giovanni Malagò, Presidente nazionale del Coni, hanno attribuito le benemerenze e i premi speciali del Coni, celebrando l'impegno e la dedizione degli sportivi molisani.

A chiusura dell'evento, la festa si è spostata all’esterno, nella piazza antistante il Teatro Savoia, dove si è svolta l'accensione della Fiaccola dei Comuni del Molise, simbolo di unità e speranza per l’intera regione. La serata si è conclusa con l'illuminazione delle luminarie del Convitto Mario Pagano, regalando ai partecipanti uno spettacolo di luci che ha reso omaggio alla bellezza e alla tradizione molisana.

Un evento che ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa essere un catalizzatore di valori, unione e orgoglio per il Molise.