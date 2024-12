Scuola, oggi il bando per assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà oggi il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, in attuazione del Regolamento adottato con decreto ministeriale 12 giugno 2024, n. 109 (GU n.183 del 6 agosto 2024).

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è aperto ai dirigenti scolastici e al personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni.

“Con la pubblicazione di questo bando diamo finalmente avvio a un reclutamento atteso da anni. I dirigenti tecnici che assumeremo saranno risorse fondamentali per migliorare la qualità dell’insegnamento e per definire strategie di intervento a supporto delle scuole nell’attivazione dei processi di innovazione. Il nostro impegno è costruire una scuola capace di non lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

I nuovi dirigenti tecnici avranno un ruolo strategico nella valutazione delle politiche educative.

Roma, 9 dicembre 2024