"La montagna Ã¨ fatta prima di tutto di persone", le parole del Sindaco di Capracotta in occasione della Giornata Internazionale della Montagna

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha sottolineato l'importanza di dare una nuova centralità alle montagne italiane, affinché vengano riconosciuti e rispettati i diritti delle popolazioni che le abitano. "La montagna è fatta prima di tutto di persone", ha affermato il primo cittadino, ribadendo l'urgenza di garantire servizi essenziali come salute e istruzione nelle aree montane, fondamentali per arrestare il fenomeno dello spopolamento.

Paglione ha inoltre evidenziato che la montagna non deve essere vista come un luogo da sostenere in modo compassionevole, ma come una risorsa vitale per l'intero ecosistema del paese. Le sfide poste dai cambiamenti climatici e dal progressivo spopolamento rendono necessarie politiche di investimento a favore di queste terre, che coprono i due terzi del territorio italiano.

In questa giornata simbolica, il Sindaco di Capracotta ha lanciato un appello affinché la Strategia per la Montagna Italiana venga finalmente riconosciuta come una priorità nazionale, al fine di dare dignità e speranza alle comunità che da secoli custodiscono le nostre montagne. Un impegno per un cambiamento culturale che riconosca il ruolo cruciale della montagna, non solo come ambiente naturale, ma come pilastro di un’Italia equa e sostenibile.