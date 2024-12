Incontro a Colli a Volturno con Aldo Patriciello: Un evento politico per rafforzare la Lega in Molise

Ieri sera, a Colli al Volturno, in prospettiva delle Festività natalizie si è tenuta la cena organizzata dall’On. Aldo Patriciello, Commissario Regionale della Lega Molise, alla quale ha partecipato anche Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale di Agnone e Consigliere Provinciale di Isernia.

Alla cena hanno partecipato l’On.le Andrea Crippa, Vice Presidente della Lega, l’Assessore Regionale Avv. Michele Marone, l’Assessore Regionale Gianluca Cefaratti, il Consigliere Regionale Avv. Massimo Sabusco, il Coordinatore regionale dell’UDC, Teresio di Pietro, numerosi Sindaci, Consiglieri Comunali e altri esponenti di rilievo della Lega Molise.

Scarano ha evidenziato l’importanza dell’evento, dichiarando che: «L’occasione è stata utile sia per dare seguito alle linee politiche programmatiche individuate per l’attività della Lega nell’incontro avvenuto a Campobasso nel novembre scorso sia per analizzare e confrontare le altre realtà politiche regionali grazie alla partecipazione dell’On.le Andrea Crippa, che ha messo in risalto, nuovamente, l’ottimo risultato elettorale ottenuto in Molise dalla Lega alle Elezioni per il Parlamento Europeo -addirittura superiore a quello della Lombardia in termini di percentuale-, apprezzando anche gli importanti sforzi organizzativi che il Partito sta mettendo in atto in Molise».

Scarano ha inoltre evidenziato: «La presenza di tanti rappresentanti politici di tutte le zone del Molise ha dato concretezza e forza all’iniziativa politica, confermando la convinzione che si sta costruendo un importante e reale progetto politico».