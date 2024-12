Grande Sconto di Fine AttivitÃ  a Agnone: Vendita Straordinaria di Abbigliamento Uomo e Donna

È con grande dispiacere che comunichiamo la chiusura definitiva di due storici negozi di abbigliamento di Agnone, che da anni rappresentano un punto di riferimento per lo shopping di qualità nella cittadina. A fine dicembre, Midnight Style e Rosella Abbigliamento chiuderanno i battenti, segnando la fine di un’epoca per la moda maschile e femminile in Corso Vittorio Emanuele.

Midnight Style, il negozio dedicato all'abbigliamento maschile, e Rosella Abbigliamento,

che da sempre proponeva capi di qualità per la donna, si preparano a salutare la loro affezionata clientela con una grande vendita straordinaria. Per l'occasione, entrambi i negozi offrono sconti imperdibili su tutti i capi d'abbigliamento, con occasioni da non perdere per rinnovare il proprio guardaroba a prezzi vantaggiosi.

La chiusura di queste due attività, che hanno rappresentato una vera e propria vita di lavoro per i loro titolari, segna una triste pagina nella storia commerciale di Agnone. Purtroppo, in un contesto di crescente spopolamento, la chiusura di questi storici esercizi riduce ulteriormente le opportunità di acquisto in centro città, mettendo a rischio anche il futuro di altre attività locali.

In particolare, Midnight Style ha perso il suo fondatore il compianto Rolando d'Agnillo, un maestro sartoriale, esclusivo maestro di cappe o cappotti a ruota, antichi cappotti usati dai contadini che oggi avvolgono i portatori di Ndocce nella grande manifestazione della Ndocciata di Agnone. Le cappe venivano esportate in tutte Italia e anche in Vaticano.

La sua maestria nella realizzazione di abiti su misura, un mestiere ormai raro e in via di estinzione, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Rolando d'Agnillo, premiato per una vita dedicata al lavoro e alla qualità, sarà ricordato con affetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di apprezzare il suo impegno e la sua passione.

Questa chiusura, purtroppo definitiva, lascia un grande vuoto nel cuore di Agnone. La storicità e la qualità dei prodotti, uniti alla professionalità e alla cortesia dei titolari, hanno reso questi due negozi veri e propri punti di riferimento per chi cercava stile e moda.

Non perdere l'opportunità di fare acquisti a prezzi scontati prima che i negozi chiudano definitivamente. Il momento giusto per approfittare di questa straordinaria occasione è ora, in Corso Vittorio Emanuele, ad Agnone.

Un sincero grazie a tutti i clienti che hanno supportato Midnight Style e Rosella Abbigliamento in questi anni.