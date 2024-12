"Rintocchi di Natale" al Teatro Italo-Argentino di Agnone: Serata artistica dedicata al Natale

Il 19 dicembre 2024, il Teatro Italo-Argentino di Agnone ospiterà la serata artistica "Rintocchi di Natale", un evento dedicato al Natale. L'evento è organizzato dal Gruppo Folklorico Rintocco Molisano, in collaborazione con il Comune di Agnone.

La serata inizierà alle ore 21:30 e vedrà l'esibizione del Gruppo Folklorico Rintocco Molisano, che presenterà canti e balli. Saranno presenti anche altri artisti locali, che si esibiranno in spettacoli di musica e danza.

L'evento sarà un'occasione per immergersi nella cultura del Molise, e per trascorrere una serata in compagnia di amici e familiari. L'ingresso è libero e durante la serata saranno estratti i biglietti della lotteria di beneficenza.

"Rintocchi di Natale" è un evento che non potete perdere se volete vivere l'atmosfera del Natale in Molise. Vi aspettiamo il 19 dicembre al Teatro Italo-Argentino di Agnone!

Informazioni utili:

libero Info: link al sito del Gruppo Folklorico Rintocco Molisano

Vi aspettiamo!