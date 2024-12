Grande Ndocciata 2024: La Lamborghini Urus della Polizia di Stato apre la Sfilata

In occasione della Grande Ndocciata del 14 dicembre 2024, avremo il grande piacere è l’onore di vedere aperta la sfilata dei portatori, con una delle auto che, per tradizioni di marchio e soprattutto per la livrea che la riveste, incarna valori di Italianità, Senso di appartenenza al Nostro Stato e, permettetemi di dire, Orgoglio Nazionale!

L’ultimissima Lamborghini URUS in dotazione alla Polizia di Stato! Grazie al Sig. Questore di Isernia Dr. Davide Della Cioppa, che ringrazio pubblicamente, si è riusciti ad ottenere l’autovettura per l’evento. Concessa in comodato d'uso gratuito dalla Casa di Sant’Agata Bolognese alla Polizia di Stato è una versione Performante, dunque con il 4.0 V8 biturbo non elettrificato da 666 CV e 850 Nm di coppia, numeri capaci di spingerla da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e garantirgli una velocità massima di 306 km/h.

La collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato è iniziata nel 2004 e la Urus Performante è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale. Il Super SUV si va ad aggiungere alla Huracán LP610-4, per essere impiegata per servizi speciali tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

Chi vorrà ammirare l’autovettura potrà recarsi già dalla tarda mattinata del 14, presso Piazza Giovanni Paolo II, dove verrà esposta e sarà presente il personale della Polizia addetto al veicolo che darà informazioni sulle speciali dotazioni di bordo e sui servizi a cui è destinata.