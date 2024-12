Campobasso: Al via il 16 dicembre la concessione dei finanziamenti per le MPMI, soddisfazione per l'assessore Di Lucente

CAMPOBASSO. Partirà lunedì 16 dicembre (dalle ore 10:30 in poi, presso la sede di via Sauro) la presa d’atto dei decreti di concessione dei finanziamenti nell’ambito del bando “Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI”.

Le prime 102 aziende, invitate in assessorato per l’illustrazione del disciplinare di concessione, potranno così proseguire con la realizzazione dell’investimento comunicato. Un momento di grande soddisfazione per l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, ma anche per tutta la struttura che in questi mesi ha lavorato al bando e ha vagliato le domande.

“Ci auguriamo che questo primo bando abbia un effetto propagatore e che questi investimenti avviino una fase di nuovo sviluppo economico della Regione – ha spiegato Di Lucente -. Sono soldi che il territorio aspettava con grande impazienza: la dimostrazione è stata la quantità di domande sopraggiunte. Il nostro tessuto imprenditoriale vuole investire e fare impresa, a noi tocca metterlo in condizione di operare al meglio. Questi fondi per l’innovazione sono il primo passo, ma sono certo che avranno un impatto importante di medio e lungo periodo in termini di crescita e di fiducia. Dobbiamo lavorare per costruire strumenti utili alla crescita, una cultura d’impresa sempre più radicata e servizi dedicati alle aziende per agevolare il loro modo di lavorare”.

“Va specificato che i decreti sono una prima tranche di istruttore portate a termine, ma il lavoro continuerà nelle prossime settimane per verificare ulteriori domande. Nel frattempo, stiamo provando a reperire anche ulteriori fondi per ampliare sempre più la platea delle aziende che riceveranno il contributo” ha concluso l’assessore Di Lucente.

In termini di servizi, va ricordato che le aziende che avessero necessità di informazioni possono rivolgersi al numero di telefono di Sportello Imprese (0874-449456) ogni giorno dalle 8:30 alle 13:30.