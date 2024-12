Scarano esprime gratitudine per Salvini e Marone: 'La riclassificazione della SS 86 Ã¨ un Successo per il Nostro Territorio'

In qualità di Consigliere Comunale di Agnone e di Consigliere della Provincia di Isernia, esprimo grande gratitudine al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Avvocato Michele Marone, nonché Consigliere Giuridico del Ministro Matteo Salvini per il raggiungimento dell’obiettivo che ci si era prefissati sin dall’inizio: questa mattina, 19 dicembre, l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla riclassificazione dei tratti stradali della ex Strada Statale 86 Variante Sente e Istonia, che tornano così a essere riconosciuti come Strade Statali.

L’Avvocato Michele Marone ha partecipato e perorato personalmente la suddetta iniziativa dinanzi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potendo contare sulla sensibilità e sull’attenzione dimostrate proprio dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’obiettivo di restituire questi tratti stradali alla gestione statale è stato da me evidenziato e con loro condiviso sin da quando ricoprivo la carica di Consigliere Provinciale con delega ai Trasporti, lavorando a stretto contatto con l’allora Presidente Alfredo Ricci.

Ed esprimo la gratitudine nei confronti del Ministro Salvini, anche perché, raccogliendo il mio invito, con la sua visita ad Agnone, ha dimostrato un’attenzione concreta verso le necessità infrastrutturali di questo Territorio.





Abbiamo ottenuto non solo la progettazione e l’affidamento dei lavori per la riapertura in sicurezza del viadotto Sente-Longo, ma, soprattutto, il ritorno della Strada Statale 86 alla gestione dell’ANAS, ristatalizzandola.

Questo passaggio è fondamentale, poiché garantisce che non solo il viadotto, ma l’intero asse viario che collega il Molise e l’Abruzzo, e in generale le aree interne, torni sotto la gestione dello Stato. Ciò assicurerà risorse economiche e umane per una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata e costante.

In particolare, la gestione statale permetterà interventi mirati e puntuali non solo sul viadotto Sente-Longo, ma anche sul viadotto Verrino, oggi intitolato al Senatore Remo Sammartino.



A ulteriore conferma di questo impegno, come noto, è stata completata anche la progettazione per la sistemazione e la riapertura dei viadotti Femmina Morta 1 e 2, che collegano Agnone al bivio di Belmonte del Sannio.

Tutto questo si inserisce in una visione più ampia di ripristino e valorizzazione dell’asse viario strategico che unisce il Molise all’Abruzzo, migliorando infrastrutture essenziali per lo sviluppo delle nostre comunità.

Il ritorno della SS 86 alla gestione dell’ANAS garantirà una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata, permettendo a tutti gli abitanti dell’Alto Molise e del Basso Vastese di usufruire con maggiore sicurezza ed efficienza dei servizi presenti nell’area, come l’Ospedale di Agnone, il Presidio dei Vigili del Fuoco, gli istituti scolastici, gli impianti sportivi, il Cinema, il Teatro, le zone industriali e artigianali e di ripristinare con maggiore frequenza i rapporti commerciali e sociali.



Inoltre, questo risultato avrà un impatto strategico fondamentale, migliorando i collegamenti tra i Comuni delle aree interne di Molise e Abruzzo, facilitando anche l’accesso alla costa adriatica. Questo passo rappresenta un segnale di attenzione concreto verso il nostro Territorio e un riconoscimento della sua importanza economica e sociale, utile per convincere a vivere e a lavorare qui anche le generazioni future.

Non è solo una vittoria per il Territorio, ma un’opportunità di sviluppo e crescita per tutta la Comunità

Questo quanto dichiarato dal consigliere della Lega Vincenzo Scarano consigliere comune di Agnone e consigliere provincia di Isernia