Maltempo, gestione del rischio arboreo a Isernia: avviso alla popolazione

Il Comune di Isernia informa la cittadinanza che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nei prossimi giorni, caratterizzate da forti venti e intense precipitazioni, si rende necessario adottare misure precauzionali per la sicurezza pubblica, in particolare per il rischio legato alla stabilità delle alberature.

Gli alberi, soprattutto quelli ad alto fusto, potrebbero essere compromessi da condizioni meteo estreme, con vento forte che può causare il cedimento o la caduta di rami e, nei casi più gravi, dell'albero stesso. Le intense piogge, inoltre, possono indebolire il terreno circostante, aumentando il rischio di sradicamento delle piante. Questi eventi possono comportare gravi rischi per la sicurezza delle persone, dei veicoli e delle strutture nelle aree urbane maggiormente esposte.

Si invita pertanto la popolazione a prestare particolare attenzione in prossimità degli alberi, soprattutto nei parchi, lungo i viali alberati e nelle aree urbane a rischio, dove alcune alberature potrebbero non essere in grado di resistere alle condizioni meteorologiche avverse.

Raccomandazioni:

Evitare di sostare o parcheggiare veicoli sotto alberi ad alto fusto, in particolare durante i periodi di vento intenso.

Prestare attenzione nelle aree verdi pubbliche e nei viali alberati, evitando di sostare o camminare sotto gli alberi.

Seguire gli aggiornamenti del Comune riguardo a eventuali chiusure temporanee di parchi o altre aree a rischio.

Confidiamo nella collaborazione della cittadinanza e ringraziamo per la comprensione.

Umberto Maria Di Giacomo

Assessore al Verde

Comune di Isernia