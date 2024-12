Nevicata ad Agnone blocca strada della Casa di Riposo Tavola Osca: disagi per il trasporto di un ospite e il recapito delle colazioni ai pazienti ospedalieri

Agnone si è svegliata questa mattina sotto un manto di neve di circa 40 cm, come previsto dalle previsioni meteo, ma nonostante l’allerta, la nevicata ha causato gravi disagi. I vigili del fuoco sono intervenuti numerose volte, sia per problemi legati alla viabilità che per emergenze sanitarie, tra cui quelle che hanno coinvolto persone anziane nelle contrade più isolate.

Particolare difficoltà ha avuto la Casa di Riposo di Agnone Tavola Osca, che ha faticato a spostare un ospite verso l'ospedale per un trattamento di emodialisi urgente. Allo stesso modo, gli operatori si sono trovati ad affrontare notevoli ostacoli per trasportare manualmente i carrelli con le colazioni destinate ai degenti dell’ospedale Caracciolo, poiché le strade erano impraticabili a causa della neve non rimossa nelle ore precedenti

La situazione si è sbloccata solo intorno alle 11:30, quando un mezzo spazzaneve del comune ha finalmente reso agibile la strada che collega la casa di riposo, permettendo così il ritorno alla normalità e il superamento delle emergenze. Un intervento tempestivo che ha evitato ulteriori disagi per la comunità locale.