Capotreno Molisano aggredito a Caserta. Cgil: Ennesimo atto di violenza nei confronti di un lavoratore a bordo dei treni

Campobasso 27/12/2024Campobasso 27/12/2024 Capotreno Molisano aggredito a Caserta Ennesimo atto di violenza nei confronti di un lavoratore a bordo dei treni Le aggressioni al personale ferroviario, come quella subita dal capotreno F. B. a Caserta durante il servizio sul treno 5189 (Isernia-Napoli), rappresentano una grave e persistente problematica.

L’episodio, culminato in una aggressione fisica, evidenzia l’urgente necessità di misure concrete per garantire la sicurezza del personale dei trasporti pubblici. Per fortuna il capotreno ha riportato solo trauma e contusioni al naso ed escoriazioni varie, ma l’impatto psicologico dell’evento è stato significativo e sottolinea l’elevata vulnerabilità a cui è sottoposto il personale. Non è più rinviabile il potenziamento della sicurezza sui treni, chiediamo l’introduzione di personale di vigilanza a bordo dei convogli, che sicuramente potrebbe dissuadere da comportamenti violenti.

Chiediamo inoltre sistemi di videosorveglianza con l’installazione di telecamere di sicurezza visibili e ben segnalate, che possano fungere da deterrente. È necessario mettere in campo una campagne di sensibilizzazione, educare i passeggeri sul rispetto del personale ferroviario e sulle conseguenze legali di comportamenti violenti. Da parte di Trenitalia e delle altre aziende del settore, pretendiamo nei confronti dei dipendenti aggrediti, un adeguato livello di supporto e di assistenza legale da abbinare all’avvio di campagne interne per migliorare la sicurezza.

Questo ennesimo episodio richiama l'attenzione sul bisogno di una risposta più incisiva da parte delle istituzioni e delle aziende, affinché situazioni simili vengano prevenute e punite adeguatamente. Non possiamo più permettere che accadano episodi del genere, chi si rende responsabile di certi episodi dovrebbe essere interdetto perennemente dall'uso dei mezzi pubblici. Distinti saluti

