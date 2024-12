Agnone-Botti vietati a Capodanno, il Sindaco firma l'ordinanza

Con ordinanza n. 22 del 2024, il sindaco di Agnone Daniele Saia ha stabilito che su tutto il territorio comunale, in luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è fatto divieto, nei giorni 31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del t.u.l.p.s., di far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi. Il divieto di cui sopra non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili.