La Magia della Befana alla Casa di Riposo Tavola Osca di Agnone: Gioia e sorpresa per gli ospiti

Oggi, in occasione della festa dell'Epifania, la tradizione dell'arrivo della Befana ha animato anche la Casa di Riposo "La Tavola Osca" di Agnone, regalando ai suoi ospiti un momento di grande sorpresa e felicità. La figura della Befana, vestita e pronta a portare i doni, è stata impersonata con grande affetto da Paola Camperchioli, figlia di una delle ospiti della struttura, che ha portato un sacco pieno di dolci e regali.

L'emozione dei residenti è stata palpabile nel momento in cui la Befana ha varcato la soglia della struttura, portando con sé sorrisi e calore. Ogni ospite ha ricevuto una calza con dolciumi e altri regali, frutto dell'affetto dei propri familiari e da parte della struttura. Dopo la celebrazione della Santa Messa,ha officiato Don Onofrio Di Lazzaro,la giornata è stata caratterizzata da un'atmosfera festosa, arricchita da canti, balli, musica e un buffet ricco di prelibatezze che ha coinvolto tutti gli ospiti, i familiari e gli operatori, in un clima di allegria e condivisione.

Un momento speciale che ha reso l'Epifania ancora più magica per gli anziani ospiti della Tavola Osca, dimostrando come le tradizioni possano essere un'importante fonte di gioia e comunità, anche in una struttura di assistenza.