Allerta Meteo : Divieto di sosta ad Agnone in caso di precipitazioni nevose lungo il corso principale

In vista delle precipitazioni nevose previste tra la serata di oggi e le successive 36-48 ore, Anas ha attivato il piano neve su tutta la rete stradale di competenza, con mezzi spargisale e sgombraneve già operativi. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature, con rischio di formazione di ghiaccio su numerose strade statali, specialmente in Abruzzo e Molise.

Tra le misure di sicurezza, Anas ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo e l’eventuale attivazione di limitazioni al traffico per i mezzi pesanti. In caso di neve o ghiaccio, sono previste restrizioni sulla circolazione, comprese alcune strade statali in Abruzzo.

A Agnone, è stato inoltre istituito il divieto di sosta lungo tutto il corso principale cittadino per garantire una migliore gestione delle condizioni meteo e della viabilità.