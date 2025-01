Gli Olivi della Scuola Materna di Via Pietro Micca di Agnone trasferiti al Nuovo Palazzetto dello Sport

Un capitolo importante si è chiuso e uno nuovo si è aperto per gli ulivi che fino a poco tempo fa adornavano il giardino dell'asilo nido di via Pietro Micca ad Agnone. A seguito dell'abbattimento della struttura per far posto a un nuovo edificio più moderno ed ecosostenibile, si è posta la questione del futuro di questi alberi, veri e propri testimoni del tempo.

Grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale e alla collaborazione di esperti giardinieri, gli ulivi sono stati trapiantati con cura nel cuore del nuovo palazzetto dello sport, un'opera che sarà inaugurata nella primavera del 2025. Questo trasferimento rappresenta molto più di un semplice spostamento di piante: è un gesto simbolico che lega il passato al futuro, la storia alla contemporaneità. Il trapianto di alberi è stata un'operazione complessa che ha richiesto competenze specifiche e l'utilizzo di attrezzature adeguate. I giardinieri hanno lavorato con grande cura e professionalità per garantire la sopravvivenza degli ulivi e il loro rapido attecchimento nel nuovo sito.

Gli ulivi, con le loro radici profonde e la loro longevità, sono da sempre simbolo di forza, saggezza e rinascita. Nel nuovo contesto del palazzetto dello sport, questi alberi centenari continueranno a offrire ombra e bellezza, diventando un punto di riferimento per gli atleti, i cittadini e tutti coloro che vorranno ammirare la loro maestosità.

La storia degli ulivi di Agnone è un esempio virtuoso di come sia possibile conciliare sviluppo e tutela dell'ambiente. La decisione di salvare questi alberi dimostra che è possibile costruire un futuro sostenibile senza dimenticare il passato.