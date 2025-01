Il Presidente Daniele Saia ha convocato una riunione con il comitato promotore del referendum per l'annessione della Provincia di Isernia all'Abruzzo per discutere i prossimi passi da intraprendere in relazione alla procedura referendaria. L'incontro si svolgerà domani, 14 gennaio, alle ore 16:30 nell'ufficio di Presidenza di via Berta.



Al termine della riunione, il Presidente Saia sarà disponibile per le interviste con la stampa.