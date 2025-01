Fiaccolata della Speranza: Un'iniziativa partecipata dai Fedeli nonostante le Distanze della Curia

La "Fiaccolata della Speranza", organizzata dai fedeli della diocesi di Trivento, si è svolta con successo, nonostante le iniziali preoccupazioni per le condizioni meteorologiche avverse. L'appuntamento era fissato per le ore 16 in piazza Fontana, dove si è radunato un folto gruppo di partecipanti. Il corteo è partito lungo le strade di Trivento, con ciascun partecipante che teneva la propria fiaccola, fino ad arrivare nella piazza antistante la cattedrale.

Alcuni fedeli si sono poi riuniti in chiesa per pregare, mentre tra i partecipanti era presente anche un sacerdote, che ha voluto esprimere la propria solidarietà all'iniziativa. Nonostante l'entusiasmo dei partecipanti, la curia vescovile ha preso le distanze dall'evento.

Dopo la pubblicazione del volantino online che annunciava la fiaccolata, la Curia di Trivento ha inviato una nota ufficiale, firmata dal Vicario Generale Mario Fangio, indirizzata ai fedeli della diocesi. Il comunicato recitava: «In merito all’annunciata “Fiaccolata della speranza”, questa Curia diocesana precisa che detta manifestazione, non richiesta alla competente autorità da parte di alcuno, non è stata organizzata dalla Diocesi di Trivento. Il sentimento da corrispondere verso la Diocesi di Trivento, nell’attesa del suo nuovo Pastore, deve essere quello caratterizzato da fiducia incondizionata nelle decisioni del Sommo Pontefice».

Nonostante le prese di distanza della Curia, i fedeli hanno deciso di proseguire con la manifestazione. La fiaccolata era stata organizzata a seguito della raccolta firme, una petizione promossa da alcuni fedeli per chiedere alla Santa Sede la nomina di un nuovo vescovo per la diocesi, in vista del trasferimento di monsignor Claudio Palumbo alla guida della diocesi di Termoli-Larino. Sebbene l'iniziativa non fosse ufficialmente sostenuta dalla Curia, ha raccolto il sostegno di numerosi partecipanti, desiderosi di esprimere il proprio desiderio di un nuovo pastore per la diocesi di Trivento.