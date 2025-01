s.s. Campobasso: Vittoria dedicata a Federica Iannetta, le Rossoblu tornano prime in classifica

Tornano prima in classifica le ragazze della SS Campobasso Calcio nel campionato di Eccellenza Abruzzo in concomitanza del Bucchianico e del Pineto a quota 20 punti. Le rossoblu hanno superato sul terreno del capoluogo molisano Rauso-Toti la compagine del Bacigalupo Vasto per 3 a 0. Da sempre tale gara viene considerata un derby a tutti gli effetti, sempre giocato con alta intensita' agonistica e concentrazione.

Da registrare pero' il brutto infortunio capitato alla bomberina campobassana, Federica Iannetta che in uno scontro di gioco e' rimasta a terra con forti dolori alla spalla. Dopo aver atteso l'autombulanza, l'atleta e' stata trasportata al Cardarelli di Campobasso dove e' stata sottoposta ai dovuti accertamenti e purtroppo le e' stata riscontrata una frattura scomposta della clavicola sinistra. Tutta la squadra ha dedicato la vittoria a Federica augurandole un prestissimo ritorno. Sono andate in rete per il Campobasso nel primo tempo: D'Angelo Mariagiovanna su rigore e Panichella Melissa.

Nella ripresa Ciocca Carolina subentrata a Mainella Noemi ha siglato la terza rete della gara. Per domenica prossima la SS Campobasso Calcio sara' di scena a Lanciano contro la Virtus Anxanum, squadra di buon livello tecnico posizionata a 15 punti in classifica.