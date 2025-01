Incendio su piattaforma petrolifera al largo di Termoli: intervento dei Vigili del Fuoco evita tragedie

Poco dopo le 14 di oggi presso la Sala Operativa del 115 del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è pervenuta una chiamata di soccorso da parte della Capitaneria di Porto di Termoli per l" incendio all' interno di un contenitore olio che si utilizza per il raffreddamento dei macchinario su una piattaforma petrolifera al largo di Termoli (CB).

La squadra del distaccamento di Termoli si è imbarcata su una motonave della capitaneria e trasportata fino alla piattaforma dove con l'utilizzo di autorespiratori hanno utilizzato diversi estintori carrellati presenti sulla piattaforma e utilizzato anche un IFEX in dotazione sui nostri mezzi di soccorso. Questo è un sistema di spegnimento incendi con agente estinguente che viene letteralmente sparato, mediante impulsi, a una velocità elevatissima – circa 400 km/h – in una frazione di secondo nella fonte dell'incendio. L'impulso genera una nube di goccioline piccolissime. Ciò permette di attaccare e spegnere il fuoco in maniera molto rapida, utilizzando un quantitativo di agente estinguente estremamente ridotto.

La squadra di Vigili del Fuoco sta provvedendo a controllare che l"incendio sia limitato al solo macchinario e mettere in sicurezza gli ambienti della piattaforma. Il personale a servizio della piattaforma è stato prontamente evacuato, secondo i protocolli di sicurezza, prima dell' arrivo dei Vigili del Fuoco, non risultano feriti e/o intossicati. Vista la complessità dello scenario sul posto preventivamente si sono portati anche 4 motovedette SAR della capitaneria, 1 nave Rescue Zone dotata di lance estinguenti a distanza e anche un elicottero.