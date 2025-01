Riaperta al traffico la SP78 dopo i lavori di messa in sicurezza: interventi su tre ponti completati grazie a 2,3 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

La Provincia di Campobasso ha realizzato l'intervento per la messa in sicurezza della SP 78, con risorse pari a 2.300.000 euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, Delibera CIPE n. 26/2016, linea di intervento 'Viabilità', azione 'Viabilità Minore'.

La messa in sicurezza ha riguardato il consolidamento di tre ponti lungo il tratto della SP78 tra i Comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, San Felice del Molise, Montefalcone nel Sannio e, per l'esecuzione degli stessi, con l'Ordinanza numero 11 del 5 febbraio 2024, l'ente provinciale aveva disposto la chiusura della SP 78 dal km 10+250 al km 10+350 e dal km 10+800 al km 14+620.

I lavori, che hanno riguardato infrastrutture storiche, consolidate strutturalmente preservandone l'originaria integrità estetica, sono terminati lo scorso 20 novembre, mentre il 17 gennaio 2025 ci sono state le operazioni di collaudo.

La Provincia di Campobasso, così, con l'Ordinanza numero 4 del 22 gennaio 2025 ha riaperto al traffico, per tutte le categorie di utenti, senza limitazioni di carico, i tratti precedentemente interdetti della SP78 'Appulo-Chietina'.

"La riapertura della SP78 è di estrema importanza per l'intera area – ha commentato il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti – Sono stati eseguiti lavori strutturali indispensabili su tre ponti che insistono in quel tratto di Strada Provinciale e, così, con la conclusione dei lavori abbiamo ripristinato la circolazione veicolare tra i centri Acquaviva Collecroce, Castelmauro, San Felice del Molise e Montefalcone nel Sannio, un tratto di strada che non ha una valida viabilità alternativa. Il trasporto pubblico locale, i mezzi del servizio sanitario e, dunque, l'intera collettività torneranno a usufruire di spostamenti su un tratto di strada più sicuro e agevole".

Intanto, sono iniziati i lavori sulla Strada Provinciale 126, che collega Guglionesi alla Bifernina, che riguardano la demolizione e la ricostruzione del ponte che insiste su questa arteria viaria.