Servizio Civile Universale, posti anche in Molise, presso il Responsible Research Hospital.

Aimac, in collaborazione con FAVO, seleziona 6 volontari in Molise per il progetto #Informacancro 2025: un'opportunità di profonda crescita personale e professionale dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Durata: 12 mesi

Impegno: 25 ore settimanali

Rimborso: 507,30 € mensili

Scadenza per le domande: ore 14:00 del 18 febbraio 2025

La propria candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it/

I volontari saranno impegnati in attività di ascolto ed accoglienza, offrendo sostegno e vicinanza ai degenti dell’Ospedale. Verranno anche formati per offrire informazioni ai pazienti sulle misure di sostegno in caso di malattia.

Progetto: Informacancro 2025

Ente Promotore: F.A.V.O.

Codice sede: 211070

Codice progetto: PTXSU0004324011516NXTX