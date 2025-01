Don Alberto Conti: Appello per la Pace in Sudan, seguendo le parole di Papa Francesco

Domenica scorsa, durante l’Angelus, Papa Francesco ha espresso profonda preoccupazione per la gravissima situazione che sta devastando il Sudan, dove il conflitto in corso, iniziato ad aprile 2023, ha causato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. La guerra, che sta mietendo vittime e causando carestia, ha portato milioni di persone allo stremo, con tragiche ripercussioni anche sul vicino Sud Sudan.

In seguito a questo appello,Don Alberto Conti, Direttore della Caritas Diocesana di Trivento, ha rilasciato una dichiarazione per sottolineare l’importanza della solidarietà e del dialogo per fermare la violenza. “Sono vicino alle popolazioni di entrambi i Paesi e le invito alla fraternità, alla solidarietà, ad evitare ogni sorta di violenza e a non lasciarsi strumentalizzare”, ha scritto Don Alberto, raccogliendo l’invito del Papa a cessare le ostilità e ad aprire un dialogo costruttivo.

Don Alberto ha rinnovato l’appello per la cessazione immediata delle ostilità e ha sollecitato la comunità internazionale a fare ogni sforzo per far arrivare gli aiuti umanitari agli sfollati e per sostenere gli sforzi di pace. “La speranza è che le parti in guerra trovino la via della pace”, ha concluso il Presidente della Caritas Diocesana, che continua a manifestare vicinanza alle vittime di questa tragica crisi.

La situazione in Sudan rimane estremamente grave, e l’impegno della comunità internazionale è fondamentale per fermare la sofferenza e lavorare per una pace duratura.