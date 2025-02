Gabriele Gravina rieletto presidente Federcalcio: il numero 1 della Figc confermato con il 98,68% dei voti

All'hotel Rome Cavalieri si è svolta l' assemblea elettiva della Figc , con Gabriele Gravina candidato unico alla rielezione. Il numero uno della Federcalcio, per il suo terzo mandato, ha ottenuto il 98,68% dei voti . Il 22 ottobre 2018 venne eletto con il 97,2% dei voti, nel 2021 venne confermato con il 73,45% dei voti contro il 26,25% di Cosimo Sibilia.

«Grazie davvero il vostro sostegno di una dimensione di grande responsabilità, è un grande onore e un grande orgoglio, ora non ci resta che trasformarlo in una premessa di vittoria. Dobbiamo continuare il nostro percorso, centrare tutti obbiettivi che il calcio ha veramente bisogno». Lo ha detto Gabriele Gravina, rieletto per il prossimo quadriennio. «Chiudo con una citazione, perchè Henry Ford — il fondatore della casa automobilistica, ndr — ha detto che: "mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un successo"».