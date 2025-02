Il Calendario CITES 2024 dell’Arma dei Carabinieri. “La CITES e l’Africa, affascinante, complessa e vulnerabile”

La Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) è una Convenzione Internazionale, formidabile strumento per la tutela della biodiversità del Pianeta, siglata a Washington nel 1973 ed oggi utilizzata in 184 Paesi del Mondo, che attraverso un articolato meccanismo di certificazioni e controlli che ne regolamentano il commercio, tutela le specie di flora e fauna in via di estinzione.

L’Italia, da più di 40 anni di applicazione della Convenzione, ha contribuito significativamente alla conservazione delle specie in via d’estinzione.

In particolare, all’attuazione di tale Convenzione è deputato il Raggruppamento Carabinieri CITES, dipendente dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, che opera per arginare le importazioni ed i commerci illegali di specie protette e coordina le attività contro il bracconaggio nazionale ed il maltrattamento degli animali.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES, oggi composto da 35 Nuclei e 11 Distaccamenti dislocati sul territorio nazionale, opera in Abruzzo e Molise tramite i Nuclei CITES di Pescara e Campobasso.

Quest’anno il Calendario ci porta in Sud America, il subcontinente che ospita la più grande foresta tropicale del pianeta.

Ad accompagnarci alla scoperta dei luoghi sono 12 specie in via d’estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington che popolano i differenti biomi.

Di esse vengono descritte peculiarità e curiosità, unitamente alle principali minacce di sopravvivenza. Dopo aver attraversato la foresta amazzonica, superato indenni il grande deserto di Atacama e valicate le alte cime della catena andina, ci imbarchiamo sul brigantino Beagle in compagnia di Charles Darwin per approdare sull’arcipelago delle Galapagos, dove il grande naturalista dell’800 ha tratto spunto per la sua teoria dell’evoluzione delle specie.

Ed è proprio alla figura di Charles Darwin ed alla modernità della sua opera scientifica che è dedicato il calendario, a 190 anni dal suo arrivo nel Sud America.

Vengono offerti spunti di riflessione e di sensibilizzazione sulle criticità legate alle azioni dell’uomo, sempre più impattanti. Il rischio che ne deriva per la sopravvivenza delle specie e dei relativi ecosistemi trova risposta nella sapiente e decisa azione del Carabinieri CITES, protesa alla salvaguardia soprattutto delle specie a rischio estinzione attraverso quotidiane attività di controllo, monitoraggio e gestione di procedimenti amministrativi che favoriscono il commercio legale, di straordinaria importanza per il comparto manifatturiero di fascia medio alta vero vanto del "Made in Italy", nonché di contrasto ai reati che, di contro, determinano enormi guadagni illeciti da parte di vere e proprie consorterie criminali nazionali ed internazionali prive di scrupoli.

Contrastare le attività illecite su una specie anche solamente sul territorio nazionale

significa tutelarla a livello globale.