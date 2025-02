Al via i percorsi di orientamento verso studi e carriere scientifiche e tecnologiche (STEM) dell'Istituto Molise Altissimo in collaborazione con l'UNIMOL

Sono partiti ieri giovedì 6 febbraio 2025 i percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie, nell’ambito del progetto Thinking Creativity, finanziato dai PNRR D.M. 65/23, che l’Istituto Comprensivo Molise Altissimo ha realizzato attraverso un protocollo con l’UNIMOL sede di Pesche, Dipartimento di bioscienze del territorio, ottenuto grazia e alla disponibilità della prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA.

Il protocollo, un unicum in quanto profila la collaborazione tra un istituto Comprensivo e l’Università, prevede anche eventuali e successive collaborazioni per la realizzazione di progetti afferenti agli interventi della Strategia Nazionale delle Aree Interne, di cui l’Istituto è Ente attuatore per ben sei percorsi, e per iniziative di formazione legate all’Agenda 2030.

I sette percorsi, tenuti da docenti e dottorandi dell’UNIMOL, spaziano dalla botanica alla realtà virtuale, dalla chimica all’intelligenza artificiale, dai circuiti elettronici al DNA, coprendo un vasto campo di interesse e di studio.

L’obiettivo fondamentale è stimolare l’interesse delle alunne degli alunni, prospettare un futuro di studio e professionale nelle discipline STEM, in un contesto di apprendimento, quelle delle aule e dei laboratori dell’UNIMOL polo di Pesche, che li proietta ben oltre l’orizzonte delle Scuole secondarie di secondo grado.

Nonostante il recente dimensionamento e la prospettiva ormai certa che l’istituto Comprensivo Molise Altissimo , nella sua dimensione attuale cesserà di esistere, i progetti e le attività didattiche continuano ad essere sviluppati in modo eccellente. “Si è portati a credere” afferma il dirigente scolastico Ida Cimmino “che la qualità dell’Offerta formativa sia proporzionale alla grandezza della scuola e che i grandi numeri siano segnale di un’ottima scuola. Non è sempre così. L’istituto Comprensivo Molise Altissimo negli anni ha sperimentato un modello formativo che è riuscito a tramutare la frammentazione delle sedi e dei plessi in un progetto didattico e formativo unitario, fortemente identitario e di alto profilo.

Ogni sede, ogni classe ha avuto la possibilità di sperimentare percorsi di ampliamento dell’offerta formativa, che hanno garantita la piena socializzazione a tutte le alunne e gli alunni, grazie a continui scambi tra sedi di comuni diversi, creando virtuose sinergie che lasciavano prospettare una crescita positiva. La speranza è che quanto seminato continui a fiorire anche nella nuova dimensione della scuola. L’aggregazione con l’Omnicomprensivo D’Agnillo, con la conservazione del nome Molise Altissimo apre l’orizzonte verso un rafforzamento dell’esistenza della scuola sul territorio, della sua crescita con un’offerta formativa aderente alla realtà dei luoghi, in grado di promuoverne le risorse e di ideare nuove strade di sviluppo.

Nella fusione dei plessi di Pesche, Miranda, Pettoranello e Carpinone con la realtà più grande e complessa dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia, si dovrà tenere ampiamente conto le scuole dei piccoli centri non sono semplici punti di erogazione di un servizio, ma il polmone del paese, la vita stessa della comunità: vanno custodite, valorizzate, promosse; scommettendo coralmente sulla loro esistenza. Rimane il velo di malinconia, riprendendo le parole di una mia docente, “di quello che sarebbe potuto essere e che non sarà”, ma che, auspico, potrà essere fruttuosamente completato dalle due nuove dirigenze.

Intanto l’Istituto di appresta a completare i percorsi presso la sede di Pesche dell’UNIMOL il 12 marzo 2025, dalle ore 15.00 alle 17.00 con la presenza dei genitori e dei docenti, nel pieno spirito della collaborazione e della sinergia educativa indispensabile per formare, e non semplicemente istruire, le nostre ragazze e i nostri ragazzi.