Passarelli: Sostegno per le famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico, 4,2 milioni di euro per tre anni

Stefania Passarelli Consigliere delegato alle Politiche Sociali annuncia un importante provvedimento a sostegno delle famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico, con un contributo mensile di 500 euro per i prossimi tre anni, per un totale di 4,2 milioni di euro. Il finanziamento, che sarà formalizzato entro febbraio, ha l'obiettivo di offrire supporto concreto alle famiglie, permettendo loro di scegliere il tipo di assistenza più adatto.

"Mentre i presidenti delle Province chiamano a raccolta i sindaci per confutare – e non è chiaro su quali basi concrete – lo schema di bozza del nuovo Piano Sociale Regionale, le ttività vere, quelle a sostegno dei più fragili, segnano un punto di svolta . Mi riferisco al supporto che abbiamo inteso mettere in campo per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e per le loro coraggiose famiglie. E’ alla firma della dirigente competente, ed entro il mese di febbraio la scheda relativa sarà validata, un provvedimento che si pone l’obiettivo di aiutare concretamente i nuclei familiari coinvolti.

Un contributo da 500 euro mensili, per i prossimi tre anni, per un finanziamento complessivo di 4.200 milioni di euro che darà respiro alle famiglie, che permetterà loro di scegliere la tipologia di aiuto necessaria per il proprio familiare affetto da autismo. Interveniamo - con una dotazione finanziaria importante e con una visione che non si ferma ad un provvedimento “una tantum” - in un ambito delicato nel quale sono diverse le sfaccttature delle fragilità che coinvolgono i nostri concittadini e le loro famiglie che ho avuto modo di incontrare in questi mesi raccogliendo le preoccupazioni, le paure ma anche e soprattutto i bisogni.

Un provvedimento che pone la Regione Molise e l’assessorato alle Politiche sociali al fianco dei cittadini, con sensibilità e attenzione. Il faro, in questi giorni, è acceso sul prossimo Piano sociale regionale che, ovviamente, è un tema di interesse prioritario per i nostri territori ma gli amministratori locali, al contrario di quanto sembra emergere, per la prima volta sono parte integrante del gruppo tecnico istrutuito con delibera di Giunta regionale nel febbraio 2024. Per questo ritengo che dichiarare guerra – per partito preso - non sia nell’interesse dei cittadini che sono i reali fruitori delle azioni delle politiche sociali che loro per primi, e al fianco della Regione, dovrebbero tutelare."

Campobasso, 10 febbraio 2025