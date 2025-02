BIT Milano: SantanchÃ¨ inaugura lo stand del Molise, suona la campana del Giubileo e accetta l'invito a visitare Agnone e il Molise

Invitatemi in Molise e io vengo".

Così, oggi, nello stand del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano il Ministro del Turismo Daniela Santanchè dove ha suonato la Campana del Giubileo e risposto all'invito di visitare la regione e la Fonderia Marinelli di Agnone.

"Il Molise lo scorso anno ha dato dei numeri molto interessanti sul turismo delle radici" ha aggiunto il rappresentante del Governo.

L'area espositiva del Molise è stata subito affollata, sin dall'apertura di questa mattina.

I video con gigantografie nello stand hanno calamitato l'attenzione generale ed in molti sono rimasti incuriositi dal territorio, presentato insieme alle ricorrenze più blasonate come "I Misteri" di Campobasso, la 'Ndocciata di Agnone, il Carnevale dell'alto Molise ma anche Termoli rappresentata dai fumetti di Jacovitti dagli studenti del Liceo Artistico.

Presenti nello stand gli amministratori regionali con il Presidente Roberti, il Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico che ha curato l'evento per la Regione Molise, Il consigliere regionale al ramo Cofelice, amministratori locali, le associazioni con i costumi della tradizione.