Centro per l'Impiego di Agnone: Uffici chiusi e utenti costretti a recarsi a Isernia

Un cartello affisso presso il Centro per l'Impiego di Agnone informa che, per motivi tecnico-organizzativi, gli uffici rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova disposizione. Gli utenti, ormai da oltre un mese, si trovano con la porta sbarrata e, nonostante la presenza di un altro cartello con i contatti email per le pratiche, chi ha provato a inviare una mail non ha ricevuto risposta. L'unica alternativa per usufruire dei servizi è recarsi presso il Centro per l'Impiego di Isernia.

Il centro, che in passato operava con un solo impiegato, ora è privo di personale, poiché l’unico impiegato presente è attualmente assente e prossimo alla pensione. Questo ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale, che si chiede se, oltre ai numerosi servizi già ridotti nel tempo, anche questo servizio sarà definitivamente tagliato. Il cartello recita che gli uffici sono chiusi per motivi tecnico-organizzativi, ma cosa significa esattamente? Perché l'impiegato assente non è stato sostituito? Non siamo riusciti a ottenere una risposta dai responsabili del Centro per l'Impiego.

Interpellato in merito, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha dichiarato: "Il personale è carente, ma non ho ricevuto alcuna informativa di una chiusura permanente. Presumo che l'impiegato assente e prossimo alla pensione, sarà sostituito appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie".