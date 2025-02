Buon governo, trasparenza e partecipazione: il Comune di Castiglione Messer Marino ottiene la certificazione ELoGE del Consiglio dâ€™Europa

Alti standard di gestione amministrativa, buon governo, partecipazione attiva dei cittadini: sono questi alcuni degli elementi che hanno contributo all’assegnazione al comune di Castiglione Messer Marino del marchio ELoGE (European Label of Governance Excellence), promosso dal Consiglio d’Europa e da AICCRE, che ha notificato la certificazione nei giorni scorsi.

ELoGE, come riportato sul sito di AICCRE, è un programma promosso dal Consiglio d’Europa che riconosce le autorità locali che hanno raggiunto alti standard di gestione amministrativa secondo i dodici princìpi del buon governo da esso adottati. Questo strumento aiuta i Comuni a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a intraprendere azioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza della governance dei propri territori e delle proprie comunità.

«Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento – afferma la Sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma – che premia l’impegno della nostra amministrazione nel garantire la massima partecipazione della comunità nelle dinamiche di governo del territorio. Abbiamo messo in piedi uno staff, composto da funzionari e da amministratori, che ha seguito costantemente tutte le fasi della candidatura, raccogliendo ed elaborando tutte le informazioni necessarie».

È stata coinvolta tutta la popolazione locale: cittadini, amministratori e dipendenti comunali hanno risposto a un questionario predisposto e somministrato per tastare la loro percezione in merito alle azioni poste in essere sulla trasparenza e la partecipazione, con risultati lusinghieri: «Oltre a ciò – conclude la Sindaca Di Palma – a questo risultato hanno contribuito sia la Scuola dei piccoli Comuni, un innovativo e lungimirante progetto che intende mettere a disposizione una cassetta degli attrezzi per chi vive e amministra contesti territoriali fragili, sia il dottorato comunale sulle aree interne, che ci vede coinvolti con l’Università degli Studi del Molise.

La cerimonia di premiazione si terrà dal 7 al 9 marzo prossimi a Gorizia, città Capitale europea della cultura in tandem con la vicina Nova Gorica, a cui parteciperà una delegazione del Comune.

Castiglione Messer Marino, 13 febbraio 2025