Servizio civile ad Agnone - Progetto dei Borghi dello Sport . Cercasi 4 ragazzi/e.

Servizio civile ad Agnone con il progetto dei Borghi dello Sport. C'è la possibilità per 4 ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di prestare il proprio servizio nella nota Palestra locale New Body Fitness. La domanda scade il prossimo 18 febbraio.