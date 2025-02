Diagnosi e cura dellâ€™epilessia: parte il servizio a Termoli

Un ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’epilessia. Il servizio, di primo livello, prenderà il via a Termoli, lunedì 3 marzo 2025. Sarà gestito dalla dott.ssa M. Mascia, che vanta una esperienza ventennale nel campo, e che sarà supportata nelle attività da un tecnico, la dott.ssa R. Urbano.

I pazienti potranno accedere alle prestazioni rientranti nella offerta del Distretto sanitario di base, ossia elettroencefalogramma e visita neurologica, con richiesta del medico di famiglia.

Il servizio sarà garantito il lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso il P.O. San Timoteo ed il giovedì, sempre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 nei locali ASReM di via del Molinello.